ANAHEIM, Calif. — Matt Dumba a enfilé l’aiguille à 3:43 de la période de prolongation pour aider le Wild du Minnesota à vaincre les Ducks d’Anaheim, vendredi soir.

Jason Zucker et Zack Mitchell ont fait bouger les cordages chez le Wild. Devan Dubnyk a réalisé 26 arrêts.

Adam Henrique et Kevin Roy ont touché la cible du côté des Ducks, qui affichent un dossier de 2-7 lors des matchs qui se sont conclus au-delà du temps réglementaire. John Gibson a repoussé 28 tirs.

Le Wild a dominé à trois contre trois en prolongation. Dumba a finalement foncé vers le filet adverse et a déjoué Gibson en faisant le tour du but. Il s’agissait de son troisième but de la saison.

La troupe de Bruce Boudreau a pris les devants 2-1 au deuxième engagement en inscrivant deux buts à deux minutes d’intervalle.