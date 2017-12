NAGOYA, Japon — Les champions du monde Tessa Virtue et Scott Moir n’ont pu combler le déficit engendré lors du programme court en danse et ont dû se contenter de la médaille d’argent à la Finale du Grand Prix de patinage artistique, samedi.

Leurs éternels rivaux, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, ont offert une performance sans faille et terminé en tête avec un total de 202,16 points. Virtue et Moir ont suivi au deuxième rang avec un score de 199,86, loin devant les Américains Maia Shibutani et Alex Shibutani (188,00).

Tout comme Virtue et Moir, Papadakis et Cizeron s’entraînent à Montréal, avec les mêmes entraîneurs, c’est-à-dire les Québécois Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon.

Du côté des couples, les Canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford ont grimpé sur la troisième marche du podium en vertu d’une récolte totale de 210,83 points.

L’épreuve a été remportée par les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot, qui ont préservé leur avance acquise jeudi lors du programme court pour l’emporter avec 236,68 points. Les Chinois Wenjing Sui et Cong Han, qui sont champions du monde dans cette discipline, ont pris le deuxième rang avec 230,89 points.

Chez les dames, la représentante de l’unifolié Kaetlyn Osmond, qui était en tête après le programme court, a craqué sous la pression et s’est adjugé un disque de bronze.

Osmond a notamment chuté sur son triple salchow, en route vers un score cumulatif de 215,16 points.

La Russe Alina Zagitova a offert une performance quasi irréprochable et s’est propulsée en tête du classement.

Au son de ‘Don Quixote’, l’adolescente de 15 ans a réussi ses sept sauts dans la deuxième portion de sa routine et signé une performance valant 223,30 points.

La compatriote de Zagitova, Maria Sotskova, qui était quatrième après le programme court jeudi, a aussi pu rebondir pour s’emparer de la deuxième position avec 216,28 points.

La double championne du monde en titre, la Russe Evgenia Medvedeva, n’a pas participé à la compétition à cause d’une fracture à un pied.

La Finale du Grand Prix de patinage artistique est la dernière compétition internationale d’envergure avant les Jeux olympiques de Pyeongchang du 9 au 25 février 2018.