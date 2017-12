RUKA, Finlande — Mikaël Kingsbury a entamé sa saison du bon pied en triomphant dans l’épreuve des bosses à la Coupe du monde de ski acrobatique de Ruka, samedi.

Kingsbury, de Deux-Montagnes, a grimpé sur la plus haute marche du podium en vertu d’un score total de 87,45 points. Le podium a été complété par les bosseurs kazakhs Dmitriy Reikherd et Pavel Kolmakov, qui ont respectivement amassé 85,11 et 84,44 points.

Kingsbury a ainsi défendu avec succès son titre acquis l’an dernier à Ruka. Le médaillé d’argent lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014 avait alors été le seul skieur canadien à monter sur le podium — tout comme cette année.

Le coéquipier de Kingsbury, Marc-Antoine Gagnon a fini en cinquième place, avec 80,45 points.

Philippe Marquis, Kerrian Chunlaud, Laurent Dumais et Simon Lemieux ont terminé dans l’ordre 16e, 20e, 22e et 30e. Pour sa part, Gabriel Dufresne n’a pu compléter l’épreuve.

Chez les dames, la Québécoise Audrey Robichaud s’est illustrée en obtenant la médaille d’argent.

La bosseuse de 29 ans originaire de Québec a récolté 77,73 points pour terminer deuxième, derrière l’Australienne Britteny Cox (80,32). La Russe Marika Pertakhiya s’est adjugé la médaille de bronze en vertu d’un score total de 74,59 points.

La Canadienne Andi Naude a suivi au pied du podium avec 73,04 points.

Les soeurs Justine, Chloé et Maxime Dufour-Lapointe se sont contentées des septième, 18e et 44e échelons de la compétition, tandis que leur compatriote Alex-Anne Gagnon terminait 13e.

Les prochaines épreuves masculine et féminine de bosses en Coupe du monde de ski acrobatique se dérouleront les 21 et 22 décembre à Thaiwoo, en Chine.