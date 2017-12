MONTRÉAL — Comme le principal intéressé l’avait laissé entendre la veille, Jonathan Drouin reprendra le collier face aux Oilers d’Edmonton.

L’entraîneur-chef Claude Julien a confirmé la nouvelle quelque deux heures avant l’affrontement.

Drouin n’a pas joué depuis le 29 novembre contre les Sénateurs d’Ottawa. Après ce match, lors duquel il avait marqué un but, Drouin n’avait pas accompagné ses coéquipiers à Detroit en raison d’une blessure au bas du corps.

Le centre numéro un du Tricolore a raté le match suivant, également contre les Red Wings, pour les mêmes raisons, puis ceux contre les Blues de St. Louis et les Flames de Calgary plus tôt cette semaine à cause d’un virus.

Le retour de Drouin signifie que Jacob De La Rose agira à titre de spectateur.

Pour le reste, Claude Julien utilisera la même formation que face aux Flames, ce qui signifie que Victor Mete et Joe Morrow seront laissés de côté à la ligne bleue.