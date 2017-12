MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé samedi soir au Centre Bell entre les Oilers d’Edmonton et le Canadien de Montréal.

Cammalleri revient hanter le Canadien

Si jamais Marc Bergevin veut transiger avec les Oilers d’Edmonton, peut-être devrait-il exiger que Michael Cammalleri fasse partie de la transaction. L’ancien du Canadien a inscrit son quatrième but de la saison, mais son troisième face au Tricolore, à 7:46 de la période initiale. De l’échec avant efficace de Patrick Maroon a éventuellement mené à un revirement du Canadien près de sa ligne bleue. Maroon a récupéré la rondelle l’a remise à Ryan Nugent-Hopkins qui l’a refilée à Cammalleri, dont le tir des poignets d’une courte distance a passé entre le bras gauche et la poitrine de Carey Price. Seulement 34 secondes plus tard, Jesse Puljujarvi a levé les bras en l’air comme s’il venait de doubler l’avance des visiteurs, mais son vif tir des poignets avait nettement abouti sur la barre horizontale, de sorte que l’écart est demeuré d’un but en faveur des Oilers.

Price affiche son côté nonchalant

Moins de quatre minutes après avoir ouvert la marque, les Oilers ont doublé leur avance, et le grand responsable a été Carey Price. De derrière son but, le gardien du Canadien a tenté d’envoyer le disque à Jordie Benn, posté dans le coin droit, mais sa passe molle a été rabattue au vol par Ryan Strome. La rondelle s’est aussitôt retrouvée près du filet et Jujhar Khaira a battu Price et Jonathan Drouin pour loger le disque dans un filet désert, pour son quatrième de la saison.

Une brève soirée de travail pour Price

Les partisans du Canadien qui s’étaient déplacés au Centre Bell pour voir un duel entre Carey Price et Connor McDavid auront été déçus, car le premier n’a passé que quelque 22 minutes sur la patinoire. Après avoir réagi avec lenteur sur le deuxième filet du match de Jujhar Khaira à 1:11 de la période médiane, Price a mal paru sur le sixième but de Milan Lucic, 73 secondes plus tard, pendant une punition à Jeff Petry. Après ce but, lors duquel McDavid a inscrit son premier point en carrière au Centre Bell, Antti Niemi a été dépêché dans les buts.

Un poids lourd vs un poids moyen

Sans doute dans l’espoir de sonner le réveil de ses coéquipiers, Andrew Shaw a jeté les gants au centre de la glace, et on ne pourra l’accuser d’avoir choisi son adversaire puisqu’il s’est attaqué au défenseur Darnell Nurse. Face à un rival auquel il concédait cinq pouces et 39 livres, Shaw a reçu quelques bonnes droites, mais est demeuré debout. Quant au réveil souhaité, il ne s’est pas fait sentir, car ce sont les Oilers qui ont obtenu les trois tirs suivants.

Davidson redonne un peu de vie au Centre Bell

À son premier match dans l’uniforme des Oilers, une semaine après avoir été soumis au ballottage par le Canadien, le défenseur Brandon Davidson est venu aider son ancienne équipe. Sa punition pour avoir retenu Phillip Danault a mené au premier but des hommes de Claude Julien, à 13:44 de la deuxième période. Posté à la pointe droite, Jeff Petry a décoché un tir des poignets à ras la glace qu’Alex Galchenyuk a habilement fait dévier derrière Laurent Brossoit, même si le défenseur Matt Benning avait cherché à le gêner. Max Pacioretty a également obtenu une mention d’aide sur le septième but de Galchenyuk.