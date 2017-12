NEW YORK — Mats Zuccarello a touché la cible à deux reprises, Henrik Lundqvist a stoppé 26 tirs et les Rangers de New York ont battu les Devils du New Jersey 5-2, samedi soir.

Jimmy Vesey, Jesper Fast et Kevin Hayes ont aussi marqué pour les Rangers, qui ont gagné 10 de leurs 11 derniers matchs à domicile. Rick Nash a ajouté deux mentions d’assistance.

Damon Severson et Miles Wood ont répliqué pour les Devils, qui ont perdu une deuxième partie de suite contre un adversaire de la section Métropolitaine. Keith Kincaid a complété le duel avec 34 arrêts.

Alors que les Rangers menaient 2-0 à mi-chemin en deuxième période, Severson a réduit l’écart pour les Devils grâce à un puissant lancer frappé.

Severson a cependant commis un coûteux revirement alors que les Devils évoluaient en avantage numérique. Zuccarello en a profité pour enfiler l’aiguille trois minutes plus tard. Il a récolté un point lors de sept de ses neuf derniers matchs.

Zuccarello a mis le match hors de portée de ses adversaires en troisième période, quand J.T. Miller l’a repéré pour faire 4-1 Rangers.