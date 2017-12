BOSTON — Brad Marchand et Jake DeBrusk ont fait bouger les cordages, Tuukka Rask a repoussé 30 rondelles et les Bruins de Boston ont défait les Islanders de New York 3-1, samedi soir.

Danton Heinen a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert. Torey Krug et David Pastrnak ont tous les deux amassé deux mentions d’assistance pour les Bruins, qui ont gagné huit de leurs 10 dernières parties.

Anders Lee a été l’unique marqueur des Islanders, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Jaroslav Halak a réalisé 29 arrêts dans la défaite.

Rask a récolté une quatrième victoire consécutive après avoir amorcé la campagne avec un dossier de 3-8-2, ce qui a forcé l’entraîneur-chef des Bruins Bruce Cassidy à utiliser Anton Khudobin. Ce dernier a commencé la saison avec une fiche de 7-0-2.

Marchand a ouvert le pointage à mi-chemin au deuxième vingt. Alors que les Islanders avaient été pénalisés pour trop de joueurs sur la patinoire, Marchand a accepté une passe de Krug pour s’amener sur l’aile gauche et surprendre Halak entre les jambières.

DeBrusk a enregistré le but vainqueur en troisième période, quand il s’est emparé d’un retour de lancer dans l’enclave.