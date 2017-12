SUNRISE, Fla. — Nathan MacKinnon et Alexander Kerfoot ont marqué dans un intervalle de 41 secondes en deuxième période, menant l’Avalanche du Colorade vers une écrasante victoire de 7-3 devant les Panthers de la Floride, samedi soir.

La troupe de Jared Bednar a ainsi mis un terme à une séquence de quatre défaites.

Colin Wilson, Erik Johnson et Mikko Rantanen ont fait bouger les cordages pour l’Avalanche. Matt Nieto et Carl Soderberg ont tous les deux ajouté des buts dans un filet désert, tard en troisième période, et Semyon Varlamov a bloqué 39 tirs.

Jonathan Huberdeau, Denis Malgin et Aaron Ekblad ont répliqué du côté des Panthers, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. James Reimer a réalisé 23 arrêts.

Tirant de l’arrière 2-1, l’Avalanche a enfilé deux buts rapides au deuxième engagement afin de prendre les devants.

MacKinnon a tracé son chemin à travers la défensive des Panthers et a battu Reimer à 11:26 pour niveler le pointage. Kerfoot a par la suite dévié le tir de Tyson Barrie, en provenance de la ligne bleue, à 12:07 pour donner une avance de 3-2 à l’Avalanche.

Johnson a déjoué Reimer entre les jambières alors qu’il restait 8:01 à la troisième période pour creuser l’écart 4-2.

Wilson a ajouté un cinquième but pour l’Avalanche moins de deux minutes plus tard, mais le but d’Huberdeau a permis aux locaux de réduire l’écart 5-3.

Nieto et Soderberg ont toutefois mis fin à la menace en scellant la victoire grâce à deux buts dans des filets déserts.