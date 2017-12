CHICOUTIMI, Qc — Félix-Antoine Marcotty a dénoué l’impasse à 14:24 de la troisième période et les Saguenéens de Chicoutimi ont battu l’Armada de Blainville-Boisbriand 6-4, samedi, au Centre Georges-Vézina.

Marcotty s’y est pris à trois reprises avant de déjouer le gardien recrue Emile Samson, qui était étendu de tout son long dans son demi-cercle après avoir réalisé deux arrêts. Il s’agissait de son neuvième but de la campagne.

Les Saguenéens, qui n’ont pas perdu au cours de leurs trois dernières parties, n’ont jamais tiré de l’arrière dans la rencontre, mais ils ont laissé filer une avance de 4-2 en deuxième période.

Kelly Klima et Olivier Galipeau ont amassé un but et une mention d’aide tandis que Samuel Houde, Zachary Lavigne et Mathieu Desgagnés ont aussi fait bouger les cordages pour l’équipe locale. Jérémy Fortin s’est fait complice de deux réussites des siens.

Anthony Morin, avec son premier but en carrière dans la LHJMQ, Thomas Ethier, Mathieu Boissonneault et Michael Kemp ont répliqué pour l’Armada, qui n’avait pas connu la défaite lors de ses quatre derniers matchs. Malgré la défaite, la formation des Basses-Laurentides se retrouve toujours à égalité au premier rang du circuit Courteau.

Zachary Bouthillier a enregistré une quatrième victoire cette saison pour les Saguenéens grâce à 25 arrêts. Samson était venu en relève à Francis Leclerc, qui avait cédé trois fois sur neuf tirs, et il a alloué deux buts sur 21 lancers pour l’Armada.

Cataractes 0 Drakkar 6

D’Artagnan Joly a obtenu trois points, dont un but, et le Drakkar de Baie-Comeau a écrasé les Cataractes de Shawinigan 6-0.

Joly a par le fait même inscrit le but victorieux lorsqu’il a ouvert le pointage alors qu’il ne restait que 16 secondes à jouer au premier vingt. Jordan Martel, Nolan Gardiner, Isaiah Gallo-Demetris, Christopher Benoit et Louis Tardif ont joint la fête pour le Drakkar, qui a mis fin à une série de quatre revers.

Les Cataractes ont perdu un deuxième match de suite et 13 de leurs 15 derniers. Ils occupent le dernier rang du classement général de la LHJMQ.

En plus d’avoir obtenu une mention d’assistance, le gardien du Drakkar Justin Blanchette a signé un premier blanchissage en carrière grâce à 22 arrêts. Mikhail Denisov a été bombardé devant la cage des Cataractes et il a repoussé 45 des 51 lancers dirigés vers lui.

Remparts 4 Phoenix 6

Evan MacKinnon et Marek Zachar ont tous deux récolté deux buts et une aide, menant le Phoenix de Sherbrooke vers un gain de 6-4 aux dépens des Remparts de Québec.

Les deux joueurs ont ouvert les écluses au troisième engagement et le Phoenix a marqué quatre buts sans riposte pour effacer un retard de 4-2. Thomas Grégoire et Félix Robert ont aussi enfilé l’aiguille pour la formation de Sherbrooke, qui a mis fin à une séquence de deux défaites.

Les Remparts s’étaient propulsés en avant en deuxième période, à la suite des filets d’Olivier Garneau, Jesse Sutton et Andrew Coxhead, mais la défensive n’a pas tenu le coup. Derek Gentile avait ouvert le pointage dès la deuxième minute de jeu.

Evan Fitzpatrick a alloué quatre buts pour un troisième match de suite, mais il a tout de même ajouté la victoire à sa fiche en vertu de ses 23 arrêts pour le Phoenix. Dereck Baribeau a réalisé 29 arrêts entre les poteaux des Remparts.

Tigres 2 Océanic 3 (Fus.)

Alex-Olivier Voyer a finalement procuré une victoire aux siens lors de la sixième vague des tirs de barrage et l’Océanic de Rimouski a vaincu les Tigres de Victoriaville 3-2.

Après le but de Voyer, Colten Ellis a bloqué la tentative de Pascal Laberge pour permettre à l’Océanic de signer un deuxième gain de suite et revenir à égalité au premier rang du circuit Courteau.

Voyer avait aussi touché la cible en temps réglementaire, tout comme Christopher Inniss. Alexis Lafrenière et Charle-Edouard D’Astous ont marqué pour l’Océanic en fusillade.

Ivan Kosorenkov a fait scintiller la lumière rouge en temps régulier et en tirs de barrage pour les Tigres. Vincent Lanoue a créé l’égalité en troisième période tandis que Vitalii Abramov a forcé une sixième ronde en fusillade.

Ellis a effectué 30 arrêts pour l’Océanic et il n’a pas perdu depuis le 22 novembre. Son vis-à-vis chez les Tigres, la recrue Anthony Morrone, a stoppé 23 tirs dans la défaite.

Sea Dogs 2 Titan 5

Antoine Morand a trouvé le fond du filet à deux reprises et le Titan d’Acadie-Bathurst a défait les Sea Dogs de Saint-Jean 5-2.

Dawson Theede et Jeffrey Truchon-Viel ont tous les deux amassé un but et une mention d’aide pour le Titan, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses quatre dernières parties. German Rubtsov a ajouté une réussite.

Ostap Safin et Cole Reginato ont fourni les buts pour les Sea Dogs, qui disputaient un premier match sans Joseph Veleno, qui passerait aux Voltigeurs de Drummondville dans une dizaine de jours.

Joseph Murdaca a bloqué 21 rondelles pour le Titan alors que Matthew Williams a réalisé 30 arrêts pour les Sea Dogs.

Voltigeurs 3 Screaming Eagles 2 (Prol.)

Pavel Koltygin a joué les héros en prolongation et les Voltigeurs de Drummondville l’ont emporté 3-2 contre les Screaming Eagles du Cap-Breton.

Koltygin a complété une mise en scène de Marc-Olivier Duquette pour inscrire son huitième but de la campagne. Robert Lynch et Xavier Bernard avaient procuré une avance de 2-0 aux Voltigeurs, qui sont à égalité au premier rang de la LHJMQ.

Jordan Ty Fournier et Noah Laaouan, avec son premier but en carrière chez les juniors, ont aidé les Screaming Eagles à créer l’égalité.

Olivier Rodrigue a gardé le fort pour les Voltigeurs et il a conclu la partie avec 34 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Kyle Jessiman a bien fait pour les Screaming Eagles, repoussant 31 rondelles.

Olympiques 3 Islanders 1

Pier-Olivier Lacombe et Mitchell Balmas ont récolté un but et une mention d’assistance chacun, permettant aux Olympiques de Gatineau de battre les Islanders de Charlottetown 3-1.

Lacombe a ouvert le pointage à mi-chemin en première période et Anthony Beauchamp a marqué le but vainqueur quelques minutes plus tard. Balmas a complété la marque dans un filet désert. Les Olympiques n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs huit derniers matchs.

Matthew Grouchy a été l’unique buteur des Islanders, qui se sont inclinés pour une première fois en quatre parties.

Mathieu Bellemare a bloqué 31 tirs pour les Olympiques. Matthew Welsh a cédé deux fois sur 24 lancers pour les Islanders.

Mooseheads 2 Huskies 7

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont marqué trois buts en première période et quatre au troisième tiers, corrigeant les Mooseheads de Halifax 7-2.

Les Huskies ont rapidement pris les devants 3-0 après moins de six minutes de jeu et les Mooseheads n’ont pas été capables de s’en remettre.

Félix Bibeau a récolté un but et deux aides alors que Rafaël Harvey-Pinard a noirci la feuille de pointage à deux occasions. Peter Abbandonato, Patrik Hrehorcak, Chris McQuaid et Justin Bergeron ont aussi enfilé l’aiguille pour les Huskies, qui ont gagné deux matchs de suite.

Filip Zadina et Jared McIsaac ont timidement répliqué pour les Mooseheads en plus d’ajouter une mention d’aide à leur fiche.

Samuel Harvey a alloué deux buts sur 33 lancers pour les Huskies. Blade Mann-Dixon a alloué les trois premiers buts de la rencontre et il a été remplacé par Alexis Gravel, qui a réalisé 21 arrêts sur 25 tirs devant le filet des Mooseheads.

Wildcats 5 Foreurs 1

Dylan Seitz a enregistré un tour du chapeau et les Wildcats de Moncton ont eu le meilleur 5-1 aux dépens des Foreurs de Val-d’Or.

Les Wildcats ont marqué quatre buts sans réplique lors du premier engagement. Seitz a fait scintiller la lumière rouge deux fois et il a mis la table pour le but de Brady Pataki, qui a garni sa fiche de trois mentions d’assistance. Anderson MacDonald a fourni l’autre réussite des Wildcats.

Ivan Kozlov a privé Mark Grametbauer d’un blanchissage en début de deuxième période. Les Foreurs n’ont pas connu la victoire à leurs six dernières parties.

Les 29 arrêts de Grametbauer lui ont permis de mettre fin à une disette de six départs sans victoire, soit depuis le 10 novembre. Le gardien des Foreurs Etienne Montpetit a négocié avec la tempête et il a conclu le duel avec 23 arrêts.