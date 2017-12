DALLAS — David Perron, Reilly Smith et Brayden McNabb ont marqué dans un intervalle de 3:37 en deuxième période et les Golden Knights de Vegas ont vaincu les Stars de Dallas 5-3, samedi, pour signer un quatrième gain de suite.

Les Stars ont perdu leurs trois dernières parties après avoir gagné cinq matchs consécutifs.

Le but en avantage numérique de Perron a brisé une égalité de 1-1 à 4:58 et McNabb a procuré une avance de 4-2 aux Golden Knights à 8:35. Alex Tuch avait enfilé l’aiguille pour les visiteurs, au premier vingt, et Erik Haula a complété la marque dans un filet désert.

Maxime Lagacé a effectué 35 arrêts pour les Golden Knights. Il a cédé devant Tyler Pitlick, Jason Spezza et Jamie Benn.

Après le but de Benn, Lagacé a fermé la porte aux Stars en troisième période, notamment lors d’un avantage numérique et lorsque les Stars ont retiré Ben Bishop en faveur d’un sixième joueur.

Bishop a bloqué 33 lancers dans la défaite.