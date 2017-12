SAN JOSE, Calif. — Logan Couture a récolté un but et deux mentions d’assistance pour atteindre le plateau des 400 points, Aaron Dell a réalisé 25 arrêts et les Sharks de San Jose ont blanchi les Sénateurs d’Ottawa 5-0, samedi soir.

C’était la troisième fois en quatre rencontres que les hommes de Guy Boucher subissaient un blanchissage.

Tomas Hertl, Joe Pavelski, Marc-Edouard Vlasic et Melker Karlsson ont également sonné la charge pour les Sharks, qui ont profité de la situation houleuse des Sénateurs pour obtenir un gain convaincant.

Les Sénateurs ont mis plus de 12 minutes avant d’obtenir un premier tir au but et ont été largement dominés lors de leur 11e défaite en 12 rencontres. Après s’être montrée un peu plus menaçante lors de leur défaite en prolongation face aux Kings de Los Angeles, jeudi, la formation ontarienne a cependant fait un pas de reculons.

Craig Anderson a repoussé 45 tirs lors de sa septième défaite consécutive.

Dell a à peine été mis à l’épreuve lors des deux premières périodes, et il a préservé son deuxième jeu blanc de la saison lorsque Vlasic a empêché la rondelle de pénétrer derrière la ligne des buts en troisième période.