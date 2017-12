LOS ANGELES — Tanner Pearson a récupéré son propre rebond pour mettre un terme au débat à 4:41 de la période de prolongation et les Kings de Los Angeles ont signé une huitième victoire consécutive en vertu d’un gain de 3-2 face aux Hurricanes de la Caroline.

Ellias Lindholm et Victor Rask ont enfilé deux buts pour les Hurricanes en troisième période afin de forcer une période de prolongation. Scott Darling a quant à lui bloqué 18 tirs.

Anze Kopitar et Tyler Toffoli ont tous les deux récolté un but et une aide du côté des Kings. Jonathan Quick a réalisé 32 arrêts.

Les deux gardiens ont muselé les attaques adverses en première période, mais Toffoli et Kopitar ont rompu le silence au deuxième engagement.

Les Hurricanes ont perdu cinq de leurs six derniers matchs et se sont inclinés lors de six de leurs sept derniers duels face aux Kings de Los Angeles.