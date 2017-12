WINTERBERG, Allemagne — Le champion du monde Johannes Lochner a mené un balayage allemand en bob à quatre, dimanche, obtenant sa deuxième victoire de la saison en Coupe du monde.

Lochner, Joshua Bluhm, Christopher Weber et Christian Rasp ont été les plus rapides à chaque manche pour un temps de 1:49,03, soit 23 centièmes de mieux que le groupe de Nico Walther. Quant à Francesco Friedrich et sa bande, ils ont eu 33 centièmes de retard.

Du côté canadien, les équipes de Justin Kripps et Chris Spring ont fini quatrièmes et cinquièmes, respectivement.

Après quatre épreuves, Lochner mène au classement général avec 826 points, devant Walther (787) et Kripps (754).