ST-MORITZ, Suisse — Blessée au dos la veille, en Coupe du monde de ski alpin, Lindsey Vonn s’est retirée d’un super-G qui a été annulé peu après à cause du brouillard, dimanche.

«Malheureusement, je ne pourrai pas être en piste (dimanche)», a écrit l’Américaine sur Twitter, 45 minutes avant l’heure prévue du départ.

«Je suis extrêmement déçue, mais mon plus grand but cette saison est de participer aux Olympiques, ajoute Vonn, reine de la descente à Vancouver, en 2010. Je dois prendre soin de moi, de façon à être prête pour la semaine prochaine et, encore plus important, pour février.»

Elle était absente aux Jeux de Sotchi en 2014, blessée au genou droit.

Vonn s’est blessée au dos samedi, peu après avoir entamé un super-G, à Saint-Moritz. Elle a réussi à compléter la course mais en douleur, en 24e place.

L’Olympiade qui approche va se dérouler du 9 au 25 février à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Le temps prévu du départ a été repoussé d’une heure, dimanche, mais l’épais brouillard a eu raison de la bonne volonté des organisateurs.