MIAMI — Adam Gase, qui en est à sa deuxième année à la barre des Dolphins, tentera lundi soir de mériter un premier gain face aux Patriots, à sa quatrième occasion.

À la demie, ses protégés ont eu des retards de 24-3, 20-7 et 21-10. Il y a deux semaines, la Nouvelle-Angleterre a gagné 35-17, à Foxborough.

Les Patriots (10-2) sont sur le point d’être couronnés champions de section pour une neuvième année de suite.

Miami (5-7) a de fortes chances d’être à l’écart des éliminatoires; depuis 2002, les Dolphins n’ont prolongé que leurs campagnes de 2008 et 2016, perdant au premier tour à chaque fois.

Les Pats seront privés de l’ailier rapproché Rob Gronkowski, suspendu pour un match pour un coup dangereux aux dépens de l’ailier défensif Tre’Davious White, des Bills de Buffalo.

Les Dolphins ont glissé en connaissant un mois de novembre de 0-4, incluant un neuvième revers d’affilée au Gillette Stadium.

Avant cela, ils ont été corrigés 40-0 à Baltimore, à la fin octobre. Ce n’est que dimanche dernier qu’ils ont mieux paru à nouveau, battant Denver 35 à 9, en Floride. Dans ce dernier match, ils ont entamé le dernier quart en avance pour la première fois de la saison.

Gase est le huitième entraîneur-chef des Dolphins depuis que Bill Belichick est entré en poste avec les Patriots, en 2000. En trois matches contre celui-ci, les Dauphins ont été dominés 101-55.

«Nous avons eu de lents départs à chaque fois, concède Gase. C’est très dur de les attaquer comme vous devez le faire quand vous avez rapidement 21 ou 14 points de retard. Ils sont déjà assez coriaces quand c’est serré.»

La motivation sera quand même au rendez-vous chez les visiteurs.

«Ça ne va pas nécessairement être joli, avance le demi de coin Devin McCourty, des Patriots. Personne ne veut perdre en décembre. Tout le monde veut se donner un élan.»

Si les Dolphins parviennent à faire mieux en début de match, ils devront garder le ballon. Lors des trois derniers matches contre les Pats, Miami a commis pas moins de neuf revirements.

«Vous ne pouvez pas vous permettre de leur donner une montée de plus, et il faut retirer quelque chose de chacune des nôtres, dit Gase. Vous ne pouvez pas commettre un revirement et donner une possession de plus à un gars comme Tom Brady.»