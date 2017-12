KANSAS CITY, Mo. — Kareem Hunt a obtenu 116 verges et un touché et les Chiefs de Kansas City ont limité Derek Carr et les Raiders d’Oakland en triomphant 26-15, dimanche, pour mettre fin à une série de quatre revers.

Les Chiefs (7-6) ont également lancé un message aux autres formations dans la course aux séries de la section Ouest de l’Association Américaine. Ils ont amorcé la partie à égalité avec les Raiders (6-7) et les Chargers de Los Angeles, qui se mesureront aux Redskins de Washington, plus tard dimanche.

Le quart Alex Smith a amassé 268 verges par la passe alors que Charcandrick West a réussi un touché au sol pour les Chiefs, qui avaient blanchi leurs adversaires pendant plus de trois quarts jusqu’à ce que Marshawn Lynch réussisse un majeur de 22 verges alors qu’il restait 8:51 à jouer.

Les Chiefs ont remporté 14 de leurs 15 dernières parties contre un rival de section. Ils avaient commencé la saison avec un dossier de 5-0, mais ils avaient perdu six de leurs sept derniers matchs.

Carr a complété 24 de ses 41 passes pour des gains aériens de 211 verges. Il a lancé une passe de touché et il a été victime de deux interceptions. Carr a connu un match contre les Chiefs bien différent du dernier, au cours duquel il avait lancé trois passes de touché et pour 417 verges.

Après avoir été découpée en morceaux contre les Jets de New York, la semaine dernière, la défensive des Chiefs a fait des siennes malgré la suspension d’un match imposée par l’entraîneur-chef Andy Reid à Marcus Peters. Le trio composé de Steven Nelson, Darrelle Revis et Terrance Mitchell a pris les bouchées doubles.

L’attaque des Chiefs s’est également présentée. Elle a vu Harrison Butker ajouter quatre placements aux deux touchés au sol de l’équipe. Les Chiefs n’ont pas eu à effectuer un botté de dégagement avant le quatrième quart.

Les Raiders ont tenté de rendre les choses intéressantes en fin de match. Ils ont récupéré un botté court à la suite du touché de Lynch et Carr a rejoint Jared Cook pour un autre touché. L’avance des Chiefs a fondu de 26-0 à 26-15, mais la formation de Kansas City a converti un important troisième essai pour écouler pratiquement toutes les dernières secondes.