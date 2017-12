HOUSTON — Jimmy Garoppolo a amassé 334 verges par la passe, un sommet en carrière, et il a lancé une passe de touché, aidant les 49ers de San Francisco à signer une deuxième victoire de suite en battant les Texans de Houston 26-16, dimanche.

Garoppolo a encore une fois montré qu’il pouvait être la réponse aux problèmes des 49ers (3-10) au poste de quart. Il a complété 20 de ses 33 passes à son deuxième départ avec l’équipe. Acquis des Patriots de la Nouvelle-Angleterre à la date limite des échanges, Garoppolo avait récolté 293 verges par la voie des airs la semaine dernière, dans un gain de 15-14 contre les Bears de Chicago.

Les 49ers et les Texans étaient à égalité 16-16 quand Garoppolo a repéré Garrett Celek six verges plus loin pour un touché alors qu’il restait deux minutes à disputer au troisième quart. Celek avait réussi un gros jeu plus tôt lors de cette séquence offensive, quand il a capté une passe de 61 verges en troisième essai.

Le receveur DeAndre Hopkins a réussi deux touchés et il a obtenu 149 verges pour les Texans, mais il a perdu un échappé alors que son équipe perdait par sept points. Les 49ers ont répliqué en réalisant un placement de 41 verges.

T.J. Yates a lancé deux passes de touché et pour 175 verges après que Tom Savage eut quitté la rencontre au deuxième quart. Les Texans (4-9) ont perdu un troisième match de suite et six de leurs sept derniers.

Savage s’est blessé lorsqu’il a été projeté au sol par Elvis Dumervil. Yates, qui n’avait pas apparu dans une partie depuis le 16 novembre 2015, a signé un contrat avec les Texans le mois passé, après que Deshaun Watson eut subi une blessure au genou.