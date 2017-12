CLEVELAND — Les Packers de Green Bay sont venus de l’arrière afin de mettre la table pour le retour d’Aaron Rodgers.

Brett Hundley a lancé une passe de touché de 25 verges à Davante Adams, en temps supplémentaire, et les Packers ont comblé un déficit de deux touchés au quatrième quart pour vaincre les Browns de Cleveland 27-21, dimanche.

Les Browns n’ont toujours pas connu la victoire et affichent un dossier de 0-13 depuis le début de la campagne. Ils ont commis également trop d’erreurs monumentales pour se mériter la victoire face aux Packers.

Lors d’un troisième essai, Hundley a lancé une courte passe à Adams, qui a évité un plaquage et a pénétré dans la zone des buts alors qu’il restait 5:05 au dernier quart pour égaler la marque. Les Packers (7-6) ont eu gain de cause en temps supplémentaire pour la deuxième semaine consécutive et la troisième fois cette saison.

La troupe de Mike McCarthy a réuni ses efforts afin de demeurer dans la course aux séries malgré l’absence de Rodgers, qui a été laissé de côté depuis le 15 octobre en raison d’une fracture de la clavicule. Le quart-arrière devrait effectuer un retour dans la formation dimanche prochain.

Il s’agit d’une autre victoire dévastatrice pour les Browns (0-13).

Hundley a complété 35 de ses 46 passes, dont trois touchés. Il a également été en mesure de profiter des faiblesses des Browns au bon moment.

Kizer a récolté trois passes de touché, dont un à Josh Godron, et a obtenu 214 verges de gains en 28 passes.