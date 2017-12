ROUYN NORANDA, Qc — Rafaël Harvey-Pinard a amassé deux buts et une mention d’assistance et les Huskies de Rouyn-Noranda ont écrasé les Wildcats de Moncton 7-1, dimanche, pour signer une troisième victoire consécutive.

Les Huskies se sont approchés à deux points du premier rang de la section Ouest et du sommet de la LHJMQ. Il n’y a actuellement que trois points d’écart entre l’équipe en première position et celle en septième place.

Les Huskies ont été dominés 14-9 au chapitre des tirs en première période, mais ils menaient tout de même 2-1 grâce à Félix Bibeau et Chris McQuaid. Harvey-Pinard a ensuite permis à sa troupe de se distancer en inscrivant les deux buts suivants. Hugo Després, Tommy Beaudoin, qui a ajouté trois aides, et Vincent Marleau, avec son premier filet en carrière dans le circuit Courteau, ont aussi enfilé l’aiguille.

Nicholas Welsh a été l’unique marqueur des Wildcats, qui ont perdu 10 de leurs 11 dernières parties. La formation de Moncton avait pourtant commencé la saison avec un dossier de 11-4-2.

Invité au camp d’Équipe Canada junior, qui s’amorcera le 12 décembre, Samuel Harvey a connu un très bon départ pour les Huskies, bloquant 35 des 36 tirs dirigés vers lui. Malgré les sept buts alloués, Matthew Waite n’a pas beaucoup à se reprocher devant la cage des Wildcats, lui qui a effectué 37 arrêts.

Olympiques 4 Sea Dogs 2

Tristan Bérubé a repoussé 28 rondelles et les Olympiques de Gatineau ont vaincu les Sea Dogs de Saint-Jean 4-2 pour rester invaincus en temps réglementaire à leurs neuf derniers matchs.

Les Olympiques ont explosé pour trois buts en troisième période pour prendre les devants pour de bon. Giordano Finoro a récolté un but et une aide tandis que Mitchell Balmas, Alex Breton et Alec Malo ont aussi fait bouger les cordages.

Anthony Boucher a été le plus efficace pour les Sea Dogs grâce à ses deux points, dont un but. William Poirier a également noirci la feuille de pointage pour les hommes de Josh Dixon, qui ont perdu une troisième partie de suite.

Alex D’Orio a porté à 3-12-5 sa fiche entre les poteaux des Sea Dogs cette saison. Il a stoppé 21 lancers contre les Olympiques.

Armada 2 Drakkar 4

Antoine Samuel s’est dressé devant les attaques de l’Armada de Blainville-Boisbriand et ses 45 arrêts ont permis au Drakkar de Baie-Comeau de triompher 4-2.

Transporté par le brio de leur gardien, le Drakkar a marqué quatre buts sans riposte pour mettre le match hors de la portée des visiteurs. Jordan Martel a trouvé le fond du filet deux fois alors que Gabriel Fortier et Nathan Légaré ont fourni les autres réussites.

Alex Barré-Boulet a marqué les deux buts de l’Armada, qui a perdu un deuxième match de suite. Barré-Boulet, le meilleur buteur (28) et pointeur (54) de la LHJMQ, a amassé un point dans une 22e partie consécutive.

Emile Samson a amorcé la rencontre pour la formation des Basses-Laurentides et il a cédé trois fois sur 23 tirs. En relève, Francis Leclerc a alloué un but sur sept lancers.

Saguenéens 2 Tigres 3

Vitalii Abramov a marqué le but gagnant à 6:54 du troisième engagement et les Tigres de Victoriaville ont battu les Saguenéens de Chicoutimi 3-2.

Avant le but d’Abramov, Jimmy Huntington avait créé l’égalité quelques minutes plus tôt. Chase Harwell a aussi enfilé l’aiguille pour les Tigres, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs quatre dernières sorties. Maxime Comtois s’est fait complice de deux filets de son équipe.

Les frères Klima, Kelly et Kevin, ont tous les deux touché la cible une fois pour les Saguenéens, qui venaient de gagner leurs trois derniers matchs.

Tristan Côté-Cazenave a remporté deux départs de suite pour une première fois depuis les 20 et 22 octobre. Il a bloqué 23 lancers devant la cage des Tigres. Le gardien recrue Alexis Shank a gardé le fort de belle façon pour les Saguenéens, réalisant 36 arrêts.