LAKE BUENA VISTA, Fla. — Les anciens coéquipiers chez les Tigers de Detroit Jack Morris et Alan Trammell ont été élus au Temple de la renommée du baseball, dimanche.

Morris et Trammell ont été choisis par un panel de 16 électeurs, qui devaient évaluer les candidats ayant oeuvré pendant l’ère moderne du baseball.

Morris a obtenu 254 victoires en carrière. Le droitier est devenu célèbre pour avoir lancé pendant 10 manches lors d’une victoire de 1-0 des Twins du Minnesota aux dépens des Braves d’Atlanta lors du septième match de la Série mondiale, en 1991.

Trammell a été nommé six fois au sein de l’équipe d’étoiles et il a reçu quatre Gants d’or pour son travail à l’arrêt-court. Il a marqué 1231 points et il en a produit 1003, tout en maintenant une moyenne au bâton de ,285.

Trammell et Morris ont notamment aidé les Tigers à remporter la Série mondiale, en 1984.

L’ancien receveur Ted Simmons est passé à un vote d’être élu alors que l’ancien dirigeant de l’Association des joueurs du Baseball majeur Marvin Miller en aurait eu besoin de cinq autres pour être intronisé au Temple. Les candidats avaient besoin de 12 votes pour être élus.