LOS ANGELES — Jake Elliott a réussi un botté de placement qui a donné les devants à sa troupe avec 3:45 à écouler et les Eagles de Philadelphie ont eu le meilleur 43-35 aux dépens des Rams de Los Angeles, dimanche, pour s’assurer du titre de la section Est de l’Association Nationale.

Les Eagles ont toutefois subi un dur coup quand Carson Wentz a quitté la rencontre en raison d’une blessure au genou gauche. Il avait lancé quatre passes de touché et il avait obtenu des gains aériens de 291 verges avant sa blessure.

Deux sources au fait de la blessure ont révélé à The Associated Press que les médecins croient que Wentz s’est déchiré le ligament antérieur croisé gauche et qu’il raterait le reste de la saison et les séries.

Wentz devra subir un examen par imagerie à résonnance magnétique afin de confirmer la gravité de sa blessure. Les deux personnes ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à dévoiler les informations.

Wentz a été plaqué durement lorsqu’il a franchi la ligne des buts. Le jeu a finalement été annulé en raison d’une pénalité pour avoir retenu. Le quart des Eagles est resté dans le match et il a lancé une passe de touché de trois verges à Alshon Jeffery quatre jeux plus tard.

Foles a remplacé Wentz dès la séquence offensive suivante des Eagles (11-2).

Le Rams (9-4), meneurs de la section Ouest de la Nationale, ont pris les devants 35-31 à la suite de la deuxième course pour un majeur de Todd Gurley.

Elliott a réussi un botté de précision de 41 verges pour réduire l’écart à 35-34 et il a ensuite envoyé le ballon entre les poteaux après que Chris Long, un ancien choix de deuxième tour des Rams, eut provoqué un échappé du quart des Rams Jared Goff.

En fin de partie, les Rams ont tenté un jeu du désespoir, mais Brandon Graham a saisi une latérale de Tavon Austin pour se rendre dans la zone des buts.

Les Eagles ont signé un premier titre de section depuis 2013.

Goff a obtenu 199 verges par la voie des airs et il a lancé deux passes de touché pour les Rams.