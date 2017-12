NYON, Suisse — Le Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo face à Neymar. Palmarès historique versus ambition dévorante.

Le tirage au sort a établi que le Real Madrid, double tenant du titre, sera opposé à l’équipe vedette du tournoi en huitièmes de finale, ce qui soulève la possibilité que le club 12 fois champion termine deuxième de ce groupe et que le PSG s’y impose.

«Ils (PSG) sont vraiment très forts à chaque position, a déclaré le directeur de Madrid, Emilio Butragueno. Mais je dois souligner, nous sommes les tenants du titre et nos joueurs ont l’habitude d’élever leur niveau lors des grandes occasions.»

Le PSG a racheté le contrat de Neymar de Barcelone pour un montant record de 222 millions d’euros (336 millions $ CAN) pendant la saison morte. L’attaquant brésilien a marqué lors de cinq victoires consécutives alors que l’équipe a terminé devant le Bayern Munich dans son groupe.

Ronaldo a marqué à chacun des six matchs de Madrid.

Le FC Barcelone, qui mène la ligue espagnole malgré le départ de Neymar, fera face à Chelsea lors d’une confrontation entre de récents champions. Le club anglais est l’un des rares adversaires contre lequel Lionel Messi n’a pas réussi à marquer.

Avec huit anciens vainqueurs au tableau, un autre affrontement de champions d’Europe opposera Liverpool à Porto.

On aura aussi droit à ces autres affiches: Bâle contre Manchester City; Séville face à Manchester United; Juventus versus Tottenham; Bayern Munich contre Besiktas; et Shakhtar Donetsk face à Rome.

Les matchs aller seront disputés du 13 au 21 février, et les matchs retour du 6 au 14 mars.

La finale sera présentée au Stade olympique de Kiev, en Ukraine, le 26 mai.

Madrid et le PSG se sont affrontés dans la phase de groupes il y a deux saisons lorsque le meneur de l’équipe de France était Zlatan Ibrahimovic. Ils ont fait match nul 0-0 à Paris et Madrid a gagné 1-0 à domicile.

«Depuis, ils se sont améliorés. Ils ont mis sous contrat de très, très bons joueurs», a ajouté Butragueno, dont le club a perdu la mise face au PSG dans la course à l’attaquant français Kylian Mbappe.

Barcelone et Chelsea feront renaître leur rivalité qui a inclus des demi-finales d’une grande intensité en 2009 et 2012. Chacun a gagné une manche dans le stade de l’autre équipe et a poursuivi son parcours pour remporter le titre.