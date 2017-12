Les joueurs de golf n’écoperont plus d’une punition de deux coups pour une carte au score incorrect s’ils n’étaient pas au courant d’une infraction au moment de la signer.

De plus, la USGA et le R & A ne donneront plus suite à la plupart des appels venant de téléspectateurs, lors de tournois.

Le tout va entrer en vigueur le 1er janvier.

La pénalité de deux coups a notamment été imposée à Lexi Thompson lors du premier tournoi majeur de l’année de la LPGA, le ANA Inspiration, en avril.

Les changements s’incrivent dans une refonte des procédures concernant l’utilisation du vidéo.

La USGA et le R&A pilotent un groupe d’officiels qui modernisent les règlements du golf.

Ces organisations ont aussi indiqué que seules des séquences vidéo d’un diffuseur télévisuel peuvent servir de preuve pour une infraction, et non un cellulaire de spectateur ou une autre source de vidéo venant de la foule.