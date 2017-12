LAKE BUENA VISTA, Fla. — Les Yankees de New York ont officiellement acquis le voltigeur Giancarlo Stanton des Marlins de Miami, lundi.

Stanton a été le joueur par excellence de la Ligue nationale en 2017.

Les Yankees obtiennent aussi une somme d’argent en retour du deuxième but Starlin Castro et deux joueurs des ligues mineures, le droitier Jorge Guzman et le joueur d’avant-champ Jose Devers.

Stanton doit encore empocher 295 M $ au fil des 10 ans qui restent à son pacte record de 325 M $, sur 13 ans.

Une conférence de presse aura lieu à 14h00 lundi, dans le cadre des assises d’hiver du baseball majeur. Ce sera diffusé en direct sur mlb.com et yankees.com.

Stanton a dominé les ligues majeures avec 59 circuits et 132 points produits, en 2017. Le Californien de 28 ans a frappé pour ,281 et n’a raté que trois matches.

Cette année, le deuxième rang des coups de canon dans les majeures est allé à Aaron Judge des Yankees, avec 52. Les New-Yorkais vont donc entamer 2018 avec le duo de tête de l’année précédente à ce chapitre. Ce n’est pas arrivé depuis 1966, quand les Giants de San Francisco comptaient sur Willie Mays et Willie McCovey.

Castro, un Dominicain de 27 ans, a mené les Yankees avec une moyenne de ,300, cette saison. Il a fourni 16 circuits et 63 points produits.

Guzman, 21 ans, a montré une fiche de 5-3 et une moyenne de 2,30 avec Staten Island, au niveau A. Devers, 18 ans, a frappé pour ,245 dans la ligue estivale de la République dominicaine et la Ligue de la côte du golfe, un circuit de recrues.