DALLAS — Le joueur vedette des Spurs de San Antonio Kawhi Leonard devrait disputer un premier match cette saison, mardi, quand sa formation rendra visite aux Mavericks de Dallas.

Leonard a raté les 27 parties des Spurs cette saison alors qu’il se remettait d’une tendinopathie du quadriceps droit, qui cause des douleurs et des faiblesses au genou.

Leonard n’a pas joué depuis le premier match de la dernière finale de l’Association Ouest, contre les Warriors de Golden State. Il s’est blessé à la cheville gauche lorsqu’il a atterri sur le pied du pivot Zaza Pachulia.

Les Spurs ont indiqué que la présence de leur ailier vedette serait probable. Malgré l’absence de Leonard, qui a maintenu une moyenne de 25,5 points par match la saison dernière, un sommet en carrière, les Spurs ont montré un dossier de 19-8 et ils occupent le troisième rang de l’Association Ouest.

Leonard a été nommé le joueur défensif de l’année deux fois, en 2015 et 2016, et il a été élu le joueur le plus utile de la finale de la NBA en 2014.