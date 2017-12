L’international belge et joueur emblématique de l’Impact de Montréal, Laurent Ciman, a été échangé mardi au Los Angeles FC, la nouvelle franchise qui intégrera la MLS en 2018.

En retour, l’Impact a fait l’acquisition du défenseur finlandais Jukka Raitala et du milieu de terrain canadien Raheem Edwards, sélectionnés par le club californien à l’occasion du repêchage d’expansion qui s’est tenu mardi.

«Après avoir analysé le jeu défensif de l’équipe la saison passée et en m’appuyant également sur le bilan dressé en interne, il m’a semblé important d’apporter des modifications», a indiqué, par voie de communiqué, le nouvel entraîneur de l’Impact, Rémi Garde, avant de préciser que «de nouveaux joueurs vont s’ajouter à l’effectif dans les prochaines semaines».

Laurent Ciman, 32 ans, est arrivé à Montréal en 2015, en provenance du Standard de Liège. International belge, il a participé à l’épopée du club montréalais en Ligue des champions de la CONCACAF en 2015 avant de devenir l’un des éléments majeurs de l’Impact.

Quitter l’Europe était également un choix personnel pour Laurent Ciman. Ce dernier avait fait le choix de Montréal, malgré de nombreuses propositions plus attrayantes financièrement, afin de faire bénéficier de meilleurs soins de santé pour sa fille, qui est atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme.

En trois saisons, il a disputé 85 matchs en MLS et a marqué 2 buts.

Défenseur de 29 ans, Jukka Raitala a notamment évolué en Bundesliga et en Liga, les premières divisions allemandes et espagnoles, avant de rejoindre la MLS et le club du Crew de Columbus en 2017. «Latéral gauche expérimenté» selon le directeur technique de l’Impact, Adam Braz, Jukka Raitala «a démontré qu’il est capable de rejoindre un nouvel environnement et d’y contribuer immédiatement», a-t-il souligné.

International canadien (deux sélections), Raheem Edwards, 22 ans, a été formé à Toronto, club dans lequel il vient de passer deux saisons. Vu comme un joueur «rapide et excitant» par Adam Braz, Raheem Edwards a disputé cette année 21 matchs, dont 10 comme titulaire, avant de participer à la victoire de l’équipe ontarienne en MLS Cup, contre les Sounders de Seattle, la semaine passée.