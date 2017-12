MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a transigé l’international belge Laurent Ciman au Los Angeles FC en retour du milieu de terrain canadien Raheem Edwards et du défenseur finlandais Jukka Raitala, que le club californien a acquis plus tôt mardi, au repêchage d’expansion.

Âgé de 32 ans, Ciman, surnommé «Le Général», s’est joint à l’Impact en janvier 2015, en provenance du Standard de LIège. Le défenseur central a joué 85 matchs en MLS avec l’IMpact, tous comme partant. Il a marqué deux buts et ajouté trois aides en trois saisons à Montréal.

Raitala a disputé sa première saison en MLS en 2017 avec le Crew de Columbus. Il a joué 28 matchs,dont 20 comme partant, récoltant deux aides. Le natif de Helsinki de 29 ans a joué dans plusieurs premières divisions européennes. Celui qui est utilisé comme latéral gauche a également porté les couleurs de la Finlande en 39 occasions.

Edwards, qui n’est âgé que de 22 ans, a disputé 21 rencontres avec le Toronto FCcette saison, dont 10 départs. Il a marqué un but et ajouté six aides. Au niveau international, il a représenté le Canada deux fois.

«Nous avons évalué les joueurs disponibles lors du repêchage d’expansion et nous avons décidé de mettre la main sur deux joueurs qui aideront à améliorer les qualités globales de l’équipe, a déclaré par communiqué le directeur technique de l’Impact, Adam Braz. Avec le départ probable d’Ambroise Oyongo, il était important pour nous d’ajouter à l’effectif un latéral gauche expérimenté.

«Raheem, de son côté, est un jeune joueur international canadien rapide et excitant qui s’intègrera facilement au groupe, a ajouté Braz. Il a une bonne pointe de vitesse et il crée plusieurs problèmes à l’adversaire dans le dernier tiers du terrain.»

«Après avoir analysé le jeu défensif de l’équipe la saison passée et en m’appuyant également sur le bilan dressé en interne, il m’a semblé important d’apporter des modifications, a pour sa part mentionné l’entraîneur-chef et le directeur du personnel des joueurs de l’Impact, Rémi Garde. C’est un premier changement au niveau des départs, mais de nouveaux joueurs vont s’ajouter à l’effectif dans les prochaines semaines.»

Ciman avait surtout choisi de se joindre à l’Impact en raison de la qualité des soins offerts aux personnes touchées par les troubles du spectre de l’autisme, dont sa fille Nina est atteinte.

«Le Standard a fait un effort exceptionnel pour me laisser partir. Quand je suis venu auprès de la direction, ce n’est pas le joueur qui était en face d’eux mais l’homme, le papa. Ils ont compris, avait déclaré le joueur au cours d’un point de presse à l’époque. L’argent, selon moi, ne fait pas le bonheur. Sinon, j’aurais opté pour Sion. C’est en pensant à Nina que j’ai fait mon choix.»