COLUMBUS, Ohio — Connor McDavid a obtenu un but et trois mentions d’assistance, Laurent Brossoit a effectué 28 arrêts et les Oilers d’Edmonton ont écrasé les Blue Jackets de Columbus 7-2, mardi soir.

Mark Letestu, Matt Benning et Jesse Puljujarvi ont tous récolté un but et une aide pour les Oilers, qui ont chassé du match le gagnant du trophée Vézina Sergei Bobrovsky en deuxième période.

Brossoit a amorcé une septième partie depuis la blessure au gardien numéro un Cam Talbot.

Zack Kassian, Ryan Nugent-Hopkins et Milan Lucic ont aussi fait bouger les cordages pour les Oilers. Les quatre points de McDavid lui ont permis d’accentuer son avance au sommet des meilleurs pointeurs de l’équipe (39).

Les Blue Jackets se battent pour le premier rang de la section Métropolitaine, mais ils n’ont jamais été dans le coup contre les Oilers. Ils n’ont jamais compliqué le travail du jeune Brossoit.

Bobrovsky a repoussé 21 tirs pour les Blue Jackets, qui ont perdu pour une première fois lors de leurs trois dernières parties et pour seulement une quatrième fois au cours de leurs 14 derniers matchs. Joonas Korpisalo a remplacé Bobrovsky en troisième période et il a réalisé 10 arrêts.

Oliver Bjorkstrand et Jack Johnson ont trouvé le fond du filet pour l’équipe locale.