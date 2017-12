ASHBURN, Va. — Les Redskins de Washington ont décidé d’inscrire le nom de l’ailier rapproché Jordan Reed sur la liste des blessés à long terme, mettant du même coup un terme à sa saison.

L’équipe a confirmé l’information mardi. Reed avait raté les six derniers matchs en raison d’une élongation aux muscles ischio-jambiers.

Il s’agit d’une autre saison décevante pour le joueur âgé de 27 ans, qui a commencé le camp d’entraînement avec une blessure au gros orteil du pied gauche et qui a raté un match à cause d’une contusion au torse. Il a capté 27 passes pour 211 verges de gains et deux touchés en six parties.

Les Redskins ont aussi inscrit le nom du demi-offensif Byron Marshall et du secondeur Chris Carter sur la liste des blessés. Marshall a subi une blessure aux muscles ischio-jambiers et Carter s’est fracturé le péroné dans la défaite cinglante encaissée contre les Chargers de Los Angeles.

L’équipe a mis sous contrat le demi-offensif Kapri Bibbs ainsi que les secondeurs Otha Peters et Pete Robertson, qui faisaient jusqu’ici partie de leur équipe d’entraînement.