LAKE BUENA VISTA, Fla. — Le releveur et joueur autonome Anthony Swarzak se serait entendu avec les Mets de New York, a appris l’Associated Press d’une source bien au fait des négociations.

Cette personne a requis l’anonymat, mercredi, aux assises d’hiver du Baseball majeur, puisque Swarzak doit toujours subir avec succès un examen médical. Swarzak obtiendrait 14 millions $ US pour deux ans.

En 70 rencontres la saison dernière avec les White Sox de Chicago et les Brewers de Milwaukee, Swarzak a compilé une fiche de 6-4 avec deux sauvetages et maintenu une moyenne de points mérités de 2.33.

En plus de huit saisons — le droitier de 32 ans a aussi lanc/ pour les Twins du Minnesota, les Indians de Cleveland et les Yankees de New York — Swarzak montre une fiche de 23-30 avec une m.p.m. de 4,22.

D’abord utilisé comme partant à son arrivée dans les Majeures avec les Twins en 2009, Swarzak a petit à petit été transformé en releveur.

Les Mets ont complété 2017 avec une fiche de 70-92 et se sont amenés aux assises avec la ferme intention d’améliorer leur enclos.