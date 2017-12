TORONTO — Déjà détentrice des Maple Leafs, des Raptors et du Toronto FC, l’entreprise Maple Leaf Sports & Entertainment a ajouté les Argonauts à son porte-folio.

MLSE a annoncé mercredi son intention de faire l’acquisition des champions de la coupe Grey.

La société de portefeuille du président du conseil d’administration de MLSE Larry Tanenbaum, le Kilmer Group, était déjà copropriétaire des Argonauts avec Bell Canada. De plus, les Argonauts évoluent au BMO Field, qui est opéré par MLSE et qui est également le domicile du Toronto FC.

«Sous la gouverne de ses propriétaires actuels, les Argonauts sont une équipe transformée, le club a augmenté sa visibilité et sa base de partisans dans le plus important marché sportif au Canada et a remporté le championnat de la LCF, a déclaré le président et chef de la direction de MLSE, Michael Friisdahl, par le biais d’un communiqué. Nous avons hâte de continuer à faire grandir les Argos alors que nous les accueillons au sein du chef de file canadien en matière d’expérience sportive et de divertissement.»

La transaction devrait être officialisée en janvier 2018, selon MLSE.

Le conseil des gouverneurs de la LCF devra également approuver la vente de l’équipe, ce qui devrait être fait sans embûche.

«Après un match de la Coupe Grey enlevant contre les Stampeders de Calgary qui a démontré tout ce que le football canadien a de meilleur à offrir, nous sommes heureux de voir les Argonauts se joindre à MLSE, a dit le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, dans un communiqué. Nous accueillons MLSE au sein de la LCF et avons hâte de travailler avec eux pour amener l’expérience du football canadien à un autre niveau.»

Fondés en 1873, les Argonauts de Toronto sont le plus ancien club de football professionnel en opération continue en Amérique du Nord.