FOXBOROUGH, Mass. — Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont embauché le receveur Kenny Britt.

Britt a été libéré par les Browns de Cleveland la semaine dernière, lui qui a déçu lors de la première année d’un contrat de quatre saisons et 32,5 millions $ US signé en mars. Britt a participé à neuf matchs avec les Browns, mais a capté seulement 18 passes pour 233 verges de gains et deux touchés.

Sa saison a été minée par des passes échappées et des pénalités. Il a aussi été renvoyé à Cleveland en compagnie de Corey Coleman en octobre quand ils n’ont pas respecté le couvre-feu alors que l’équipe était à Houston pour y affronter les Texans.

Âgé de 29 ans, Britt en est à sa neuvième saison dans la NFL. En 113 matchs avec les Titans du Tennessee, les Rams de St. Louis et de Los Angeles et les Browns, il a capté 327 passes pour 5114 verges de gains et 32 touchés.