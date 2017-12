ST. CATHARINES, Ont. — Colton Point et Carter Hart ont conjugué leurs efforts pour stopper 32 lancers et les étoiles universitaires ont blanchi le Canada 3-0, mercredi soir.

Il s’agissait de la première de deux parties amicales entre les deux formations afin d’aider Hockey Canada a évaluer les joueurs, dans le cadre du camp de sélection en vue du Championnat mondial de hockey junior.

Parce que le Canada a invité quatre gardiens au camp de sélection, les quatre ont pris part à la rencontre. Point et Hart ont gardé le filet des étoiles universitaires tandis que Michael DiPietro et Samuel Harvey ont fait de même pour l’équipe junior.

Point a amorcé le match et il a stoppé les 14 tirs auxquels il a fait face. Hart a ensuite repoussé 18 rondelles.

DiPietro a commencé la partie pour le Canada et il a cédé une fois sur 12 lancers. Harvey a effectué 12 arrêts en relève.

Luke Philp, un attaquant de l’Université de l’Alberta, a marqué le but vainqueur pour les universitaires. Michael Clarke et Logan McVeigh ont ajouté un but dans un filet désert.

Le Canada et les étoiles universitaires s’affronteront jeudi après-midi avant que les joueurs qui prennent part au camp de sélection se mesurent au Danemark, vendredi.

Philp a ouvert le pointage lors d’un avantage numérique, dès la troisième minute de l’affrontement.

Jonah Gadjovich a obtenu la meilleure occasion de marquer du Canada, à la huitième minute de la troisième période, lorsqu’il a décoché un tir des poignets directement sur les poteaux lors d’une descente à quatre contre un.

Après le match, les deux équipes ont effectué une séance de tirs de barrage. Cinq joueurs se sont élancés et les étoiles universitaires ont gagné 3-2.