OTTAWA — Les Sénateurs d’Ottawa ont mis fin à une série de cinq défaites en battant les Rangers de New York 3-2, mercredi.

Il s’agissait seulement d’une deuxième victoire en temps réglementaire depuis le 11 novembre pour les Sénateurs.

Bobby Ryan, Cody Ceci et Zack Smith ont touché la cible pour les Sénateurs. Craig Anderson a repoussé 27 tirs pour mettre fin à une séquence personnelle de sept revers.

Michael Grabner et Pavel Buchnevich ont répliqué pour les Rangers. Henrik Lundqvist a effectué 27 arrêts.

Les Sénateurs ont brisé une égalité de 1-1 tard en deuxième période, quand Matt Duchene a fait preuve de patience avant de rejoindre Ceci. Ce dernier a tiré dans un filet ouvert pour marquer un deuxième but en autant de matchs.

Smith a creusé l’écart après seulement huit secondes de jeu en troisième période. Tom Pyatt a mis la table pour Smith à partir de l’arrière du filet de Lundqvist.

Buchnevich a ramené les Rangers à un but de leurs rivaux en marquant son 11e but de la saison quatre minutes plus tard, mais Anderson et les Sénateurs ont fermé la porte par la suite.