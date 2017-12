NEW YORK — Tyler Pitlick a marqué deux buts, Jamie Benn a obtenu un but et deux aides et les Stars de Dallas ont vaincu les Islanders de New York 5-2, mercredi soir.

Alexander Radulov et Remi Elie ont aussi fait bouger les cordages pour les Stars, qui ont signé une deuxième victoire de suite après avoir encaissé trois revers consécutifs. Kari Lehtonen a repoussé 32 tirs pour enregistrer une 300e victoire en carrière. John Klingberg a terminé la partie avec deux mentions d’assistance.

Anders Lee a été l’auteur des deux réussites des Islanders, qui ont perdu cinq de leurs sept derniers matchs. John Tavares et Josh Bailey ont tous deux récolté deux aides. Jaroslav Halak a effectué un septième départ au cours des neuf dernières parties, mais il a été chassé de la rencontre à mi-chemin au deuxième engagement après avoir alloué quatre buts sur 20 lancers. Thomas Greiss a pour sa part cédé une fois sur sept tirs.

En avance 2-0 après 20 minutes de jeu, les Stars ont inscrit un troisième but à 1:01 du deuxième tiers. Devin Shore a accepté une passe de Klingberg et il a décoché un tir que Halak a stoppé. Le retour a cependant été récupéré par Elie, qui a fait mouche.

Benn a mis le match hors de portée à 9:21, lorsqu’il a transporté la rondelle sur l’aile gauche. Il a effectué un bon tir du cercle gauche pour marquer son 13e but de la saison et faire 4-0 Stars.