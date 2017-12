LAKE BUENA VISTA, Fla. — Le lanceur droitier Joe Smith s’est entendu pour deux ans avec les champions de la Série mondiale, les Astros de Houston.

Âgé de 33 ans, Smith a montré une fiche de 3-0 avec un sauvetage et 71 retraits au bâton en 54 manches de travail. Il a effectué 59 apparitions en relève pour les Blue Jays de Toronto et les Indians de Cleveland, qui ont acquis ses services à la date limite des échanges, le 31 janvier. Il a n’a pas donné de point en deux manches et deux tiers au monticule lors de la série de sections de l’Américaine opposant les Indians aux Yankees de New York.

Smith revendique un dossier de 44-28 et une moyenne de points mérités de 2,97 en 698 apparitions en relève au cours de sa carrière de 11 saisons dans les Majeures. Il a aussi porté les couleurs des Mets de New York, des Dodgers de Los Angeles et des Cubs de Chicago.

Le contrat a été annoncé mercredi, lors de la rencontre hivernale des directeurs généraux. Les Astros ont dit qu’ils allaient présenter Smith aux médias jeudi, au Minute Maid Park.