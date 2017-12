GATINEAU, Qc — Tristan Bérubé a effectué 37 arrêts et les Olympiques de Gatineau ont défait les Voltigeurs de Drummondville 4-1, mercredi, au Centre Robert-Guertin.

Les Olympiques n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs 10 derniers matchs, soit depuis le 19 novembre, contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Ces succès leur ont d’ailleurs permis de s’insérer dans le top-8 des équipes de la LHJMQ.

Alexandre Landreville a marqué le but vainqueur et le but d’assurance en deuxième période pour distancer les Olympiques de leurs adversaires avec 20 minutes à jouer. Anthony Gagnon fait scintiller la lumière rouge au premier tiers tandis Mitchell Balmas a scellé l’issue du match dans un filet désert.

Le défenseur Nicolas Beaudin a créé l’égalité 1-1, mais les Voltigeurs n’ont pas été en mesure de trouver une autre réponse à l’énigme qu’était Bérubé. Les Voltigeurs ont malgré tout gagné 10 de leurs 13 dernières parties.

Bérubé n’a pas connu la défaite en temps régulier depuis le 5 novembre. Son vis-à-vis pour la formation de Drummondville, Olivier Rodrigue, a alloué trois buts sur 13 lancers.

Islanders 3 Titan 2 (Prol.)

Hunter Drew a joué les héros dès la première minute de la prolongation et les Islanders de Charlottetown ont vaincu le Titan d’Acadie-Bathurst 3-2.

Drew a profité d’un revirement du défenseur du Titan Noah Dobson pour s’échapper devant Reilly Pickard, qu’il a déjoué d’un bon tir des poignets.

Les Islanders ont créé l’égalité deux fois dans cette rencontre, grâce à Gregor MacLeod et Sullivan Sparkes, pour remporter un quatrième match au cours de leurs cinq derniers.

Samuel L’Italien et Liam Murphy ont enfilé l’aiguille pour le Titan, qui n’a tout de même pas connu la défaite en temps réglementaire à leurs cinq dernières parties.

Matthew Welsh a signé une 17e victoire cette saison pour les Islanders, à égalité au sommet de la LHJMQ, et il a stoppé 21 tirs. Pickard a réalisé 27 arrêts devant la cage du Titan.

Mooseheads 5 Screaming Eagles 2

Connor Moynihan a brisé une égalité de 2-2 au deuxième engagement et les Mooseheads de Halifax n’ont plus regardé derrière pour battre les Screaming Eagles du Cap-Breton 5-2.

Moynihan, Arnaud Durandeau, Raphaël Lavoie et Xavier Parent ont tous récolté un but et une mention d’assistance pour les Mooseheads, qui étaient privés de leurs deux meilleurs pointeurs, Filip Zadina et Maxime Fortier. Le défenseur Jocktan Chainey a ajouté un but tandis que Benoit-Olivier Groulx et Otto Somppi ont obtenu deux aides chacun.

Phélix Martineau a amassé deux points, dont un but, et Olivier Bourret a également enfilé aiguille pour les Screaming Eagles, qui se sont inclinés pour une troisième fois de suite.

Alexis Gravel a gardé le fort pour les Mooseheafs et il a cédé deux fois sur 27 lancers. Kyle Jessiman a alloué cinq buts sur 30 tirs pour les Screaming Eagles.

Phoenix 0 Océanic 4

Alex-Olivier Voyer a trouvé le fond du filet à deux reprises et l’Océanic de Rimouski a blanchi le Phoenix de Sherbrooke 4-0.

Voyer a inscrit le premier but de la rencontre, à mi-chemin au premier vingt, et l’Océanic a remporté un troisième match de suite pour s’emparer du premier rang au classement général de la LHJMQ. Maxim Trépanier et Dominic Cormier ont aussi noirci la feuille de pointage.

Le Phoenix a encaissé un troisième revers lors de ses quatre dernières sorties.

Grâce à ses 25 arrêts, le gardien recrue Colten Ellis a ajouté un troisième blanchissage à sa fiche pour l’Océanic, qui revendique la meilleure défensive du circuit. Evan Fitzpatrick a effectué 18 arrêts entre les poteaux du Phoenix.

Huskies 3 Foreurs 6

Le défenseur David Noël a récolté deux buts et une mention d’aide et les Foreurs de Val-d’Or ont doublé les Huskies de Rouyn-Noranda 6-3.

Les Huskies semblaient se diriger vers une victoire, eux qui menaient 3-1 après 40 minutes, mais Noël a sonné la charge pour les Foreurs, qui ont touché la cible cinq fois sans riposte. Médérick Racicot, Simon Lafrance, Benjamin Dion et Alexandre Couture ont aussi fait bouger les cordages pour les vainqueurs.

Kyle Ward, Patrik Hrehorcak et Rafaël Harvey-Pinard ont répliqué pour les Huskies, qui ne pouvaient compter sur le gardien Samuel Harvey, actuellement au camp de sélection d’Équipe Canada junior.

Etienne Montpetit s’est dressé devant les attaques des visiteurs et il a bloqué 33 rondelles pour les Foreurs. À l’autre bout de la patinoire, le jeune Zachary Emond a réalisé 21 arrêts devant la cage des Huskies.