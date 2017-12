PHÉNIX — DeMar DeRozan a égalé son sommet de la saison avec 37 points et les Raptors de Toronto ont eu le dessus sur les Suns de Phoenix au compte de 115-109, mercredi soir.

DeRozan a marqué 18 points au troisième quart et les Raptors menaient par 15 points avant que les Suns réduisent l’écart au quatrième quart.

Les Raptors ont gagné sept de leurs huit derniers matchs et ils ont conclu leur voyage de quatre parties à l’étranger avec un dossier de 3-1.

Les Suns ont perdu leurs cinq derniers matchs et sept de leurs huit derniers. Les quatre dernières défaites sont survenues alors que leur joueur vedette Devin Booker est sur la touche en raison d’une blessure à l’aine.

Serge Ibaka a récolté 21 points et 13 rebonds alors que Jonas Valanciunas a ajouté 20 points et 11 rebonds pour les Raptors.

Troy Daniels a mené les Suns avec 32 points, un sommet pour lui cette saison. Il a réussi 11 de ses 16 tirs et sept de ses 10 tentatives de trois points. Son tir d’au-delà de l’arche avec 11:12 à écouler au quatrième quart et son panier quelques instants plus tard ont réduit l’avance des Raptors à 92-87.

Les Suns se sont même approchés à deux points de leurs adversaires, avec 22,8 secondes à jouer, quand Daniels a réussi un panier pour faire 111-109. DeRozan et Kyle Lowry ont cependant réussi leurs deux lancers francs pour sceller l’issue de la rencontre.

Greg Monroe a inscrit 17 points et 11 rebonds pour les Suns. T.J. Warren a amassé 17 points.