VANCOUVER — P.K. Subban a marqué deux buts bizarres et les Predators de Nashville ont servi une correction de 7-1 aux Canucks de Vancouver, mercredi soir.

Subban a ouvert le pointage lorsqu’il s’est emparé d’une rondelle libre. Il a décoché un tir qui a touché le défenseur des Canucks Derrick Pouliot avant de passer par-dessus l’épaule d’Anders Nilsson. En début de deuxième période, Subban a patiné avec le disque jusqu’au milieu de la patinoire et il a effectué un lancer frappé que Nilsson a mal jugé. Les Predators prenaient alors les devants 3-0.

Craig Smith a amassé un but et deux aides tandis que Filip Forsberg et Kevin Fiala ont ajouté un but et une mention d’assistance chacun. Viktor Arvidsson et Calle Jarnkrok ont fourni les autres réussites des Predators. Pekka Rinne a réalisé 25 arrêts.

Ryan Johansen a été complice de deux filets des siens à son retour au jeu après avoir raté trois parties en raison d’une blessure au haut du corps. Les Predators montrent une fiche de 12-2-2 à leurs 16 derniers matchs.

Alexander Burmistrov a timidement répliqué pour les Canucks, qui ont encaissé un quatrième revers consécutif. Nilsson a alloué sept buts sur 48 lancers.