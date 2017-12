WINNIPEG — Mathieu Perreault n’a pas hésité lorsqu’on lui a fait une demande particulière dans le vestiaire des Jets de Winnipeg le mois dernier.

Le hockeyeur natif de Drummondville a le contrôle sur la musique dans le vestiaire, et il se souvient de s’être fait demander «My Heart Will Go On», de Céline Dion, quelques jours après que l’équipe eut été voir la chanteuse en spectacle, à Las Vegas.

Mathieu Perreault a sélectionné la chanson après un gain contre les Coyotes de l’Arizona, le 11 novembre, et une nouvelle chanson de victoire a été ajoutée au répertoire festif du club de hockey.

Le joueur québécois a admis qu’il est lui-même un admirateur de la chanteuse — «c’est l’une de mes idoles», dit-il — et que sa femme l’est tout autant.

Après une défaite aux mains des Golden Knights de Las Vegas, les Jets ont battu les Coyotes le soir suivant, et «My Heart Will Go On» a été jouée. Winnipeg a ensuite connu une série de victoires et la chanson-thème de «Titanic» s’est intégrée aux traditions d’après-victoire.

La première chanson qu’entendent les joueurs dans le vestiaire après une victoire est toutefois «Glorious», du rappeur américain Macklemore et de la chanteuse pop Skylar Grey.

Mathieu Perreault et certains de ses coéquipiers croient que Tyler Myers pourrait être celui qui a, le premier, demandé la chanson de Céline Dion, mais le gros défenseur prétend pour sa part que ce pourrait plutôt être l’un des entraîneurs qui aiment faire des blagues.

Peu importe la source, Tyler Myers est heureux d’entendre la chanson, puisqu’il a adoré voir Céline Dion sur scène pour la première fois.

Lorsque les Jets ont eu un congé à Las Vegas, les joueurs ont assisté à un spectacle-bénéfice où la chanteuse québécoise était une invitée-surprise et a chanté la chanson.

«J’étais très excité lorsqu’elle est arrivée et a chanté cette chanson, je ne peux le nier, a dit le hockeyeur. Je crois que c’est l’une des meilleures artistes de scène au monde.»

«Le fait qu’elle arrive et qu’elle interprète cette chanson, c’était très cool pour moi. Je crois que c’était très cool pour tout le monde.»

Le défenseur Josh Morrissey a grandi à Calgary et admet qu’il préfère la musique country, mais il a trouvé amusant l’ajout de Céline Dion à la liste de chansons du vestiaire.

Il aime aussi voir ses coéquipiers chanter à tue-tête le succès de Céline Dion, sorti il y a 20 ans.

«Je ne suis pas certain que quelqu’un dans notre vestiaire ait de l’avenir en musique, du moins pas en chant», a lancé Josh Morrissey en souriant.

«C’est plutôt drôle à voir. Tout le monde est généralement excité après une victoire et c’est plutôt drôle de voir certains des gars chanter.»