FLORHAM PARK, N.J. — Le quart blessé Josh McCown va accompagner les Jets de New York à La Nouvelle-Orléans ce week-end et aura le titre de joueur-entraîneur sur les lignes de touche face aux Saints.

McCown ratera le reste de la saison en raison d’une fracture à la main gauche subie dans un revers de 23-0 face aux Broncos de Denver dimanche dernier. Âgé de 38 ans, McCown a été opéré mardi et il était de retour avec l’équipe mercredi avec un plâtre à la main qu’il n’utilise pas pour lancer.

Même si son avenir est incertain, McCown a été louangé par les joueurs et les entraîneurs pour ses qualités de meneur. L’entraîneur-chef Todd Bowles a déclaré que McCown avait des qualités qui pourraient faire de lui un bon entraîneur et qu’il ne serait pas surpris de le voir suivre ce parcours quand il accrochera ses crampons.

McCown avait signé un contrat d’une saison et six millions $ US avec les Jets l’hiver dernier et il pourrait devenir joueur autonome à la fin de la saison en cours.