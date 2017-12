LAKE BUENA VISTA, Fla. — Le voltigeur des Cardinals de St. Louis Stephen Piscotty a été échangé aux Athletics d’Oakland en retour de deux espoirs pour lui permettre de se rapprocher de sa famille, à Pleasanton, en Californie, puisque sa mère souffre de la maladie de Lou-Gehrig.

Gretchen Piscotty a appris en mai qu’elle souffrait de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative. Son fils avait obtenu cinq jours de congé pour aller la rejoindre quand elle avait appris la nouvelle.

Les Cardinals ont obtenu les joueurs d’avant-champ Yairo Munoz et Max Schrock.

Âgé de 26 ans, Piscotty a maintenu une moyenne de ,235 avec neuf circuits et 39 points produits en 107 matchs la saison dernière, quand il a été ennuyé par des blessures à une cuisse et à l’aine.

En deux saisons et demie avec les Cardinals, Piscotty a claqué 38 circuits et produit 163 points. Il avait signé une prolongation de contrat de six saisons et 33,5 millions $ US en mai.