LAVAL, Qc — L’imposant gala que présenteront samedi Eye of the Tiger Management, Golden Boy Promotions, Frank Warren et HBO à la Place Bell de Laval ne permettra pas seulement aux deux principaux protagonistes — David Lemieux et Billy Joe Saunders — de s’en mettre plein les poches. Les quatre organisations en profiteront aussi abondamment.

Parlons d’abord des boxeurs: Saunders toucherait 2 millions $ US pour venir défendre dans la cour arrière de Lemieux son titre des poids moyens de la World Boxing Organization, tandis que le Québécois toucherait la moitié.

«Saunders touchera une bourse très importante. Je ne sais pas s’il touchera 2 millions $ cependant. C’est peut-être le montant qu’ils estiment en raison des revenus de la télévision à la carte, a nuancé Camille Estephan, le président d’Eye of the Tiger Management, en marge de la conférence de presse de jeudi. Quant à David, il touchera aussi une bourse non négligeable, mais je ne veux pas confirmer de montant.»

Une chose est certaine par contre: Estephan a bien abattu ses cartes dans cette négociation. D’abord pour apporter ce combat à Laval — l’Anglais ne s’est jamais battu à l’extérieur du Royaume-Uni —, mais également au niveau du partage des revenus de télévision à la carte.

«Pour faire venir Saunders ici, j’ai reçu l’aide de Golden Boy et HBO, a souligné Estephan. Quand dans la négociation on s’est rendu compte que Saunders était ouvert à faire ça ici, je suis allez voir Eric Gomez (de Golden Boy) et HBO. Ils ont rapidement accepté de mettre un peu plus d’argent sur la table.

«Quant à la télévision à la carte, on compte beaucoup là-dessus. Le clan Saunders ne touchera que les revenus générés au Royaume-Uni. Nous, nous avons le Canada et les ventes à l’internationale, sauf les États-Unis, qui appartiennent à HBO.»

Un pari que Lemieux ne tiendra pas

Au cours de cette conférence de presse, Saunders a dit à Lemieux qu’il était si confiant de l’emporter qu’il était prêt à parier une somme très importante avec le boxeur québécois.

«Je suis prêt à parier 500 000 livres avec toi maintenant, ou des dollars si tu préfères, que je vais remporter ce combat. Mon avocat est ici avec moi, on peut signer les papiers dès maintenant si tu veux. Le vainqueur s’engage à remettre cette somme à une fondation venant en aide aux enfants atteints d’un cancer de son choix. Qu’en dis-tu?»

Quelques minutes plus tard, Lemieux a poliment refusé le pari.

«Il peut bien parier ce qu’il veut, moi, je n’ai rien dit, a-t-il rappelé. Je me rappelle par contre qu’il a déclaré plus tôt cette semaine qu’il me remettrait sa bourse si je lui passais le K.-O. J’espère qu’il s’en rappelle aussi.

«Je ne sais pas si on peut parler de confiance dans son cas. Je dirais plus qu’il est nerveux, a ajouté Lemieux. Il essaie de parler plus fort que tout le monde. Il sait que la tâche sera importante samedi. Il tente de jouer au gars au-dessus de ça, mais il sait très bien ce qu’il aura en face de lui.»