MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au Centre Bell entre les Devils du New Jersey et le Canadien de Montréal.

Une chance ratée d’un côté… pas de l’autre

Il n’y avait pas encore 90 secondes d’écoulées à la première période que chacune des deux formations s’était vue offerte une belle occasion d’ouvrir la marque. Dès la 33e seconde, Max Pacioretty, qui avait été oublié dans l’enclave, a vu apparaître une rondelle libre devant lui. Il a dégainé sans hésiter, mais Cory Schneider a réalisé un bel arrêt de la mitaine. Seulement 48 secondes plus tard, pendant une pénalité à retardement et un changement de trio un peu nonchalant du Canadien, Stefan Noesen s’est faufilé entre Jeff Petry et Jordie Benn et a pu se présenter dans l’enclave, d’où il a battu Carey Price d’un tir précis à la droite du gardien du Canadien.

La présence de Shaw devant le filet rapporte

Andrew Shaw ne craint jamais de se poster devant le filet adverse et cette initiative a porté fruit et permis aux hommes de Claude Julien d’égaler la marque au milieu de la première période. Après du bon travail dans le coin gauche, Phillip Danault a récupéré la rondelle et l’a remise à Jordie Benn, à la pointe gauche. Le défenseur du Canadien a décoché un tir frappé que Shaw, à son 100e match avec le Tricolore, a habilement fait dévier derrière Cory Schneider. Tout ça pendant que le défenseur Sami Vatanen jouait les touristes devant le filet des Devils.

Du travail colossal à trois contre cinq

Le Canadien s’est retrouvé face à une situation périlleuse tôt en deuxième période quand Byron Froese, derrière le filet des Devils, et ensuite Karl Alzner, devant celui du Canadien, ont écopé de pénalités mineures dans un intervalle de 55 secondes. Malgré leur supériorité de deux hommes, les Devils ont été incapables de tester Carey Price, grâce à du travail de qualité des défenseurs Shea Weber et Jordie Benn, et du centre Tomas Plekanec. Leur meilleure occasion de briser l’impasse est survenue immédiatement après le retour de Froese. Les Devils se sont mis à bourdonner autour du gardien du Canadien, qui était étendu de tout son long et incapable de se relever, sans toutefois profiter de cette opportunité en or.

Un avantage numérique inoffensif

Pour la deuxième fois du match, le Canadien a été en mesure de déployer son avantage numérique en milieu de deuxième période à la suite d’une pénalité à John Moore pour bâton élevé. Comme lors de sa première chance avec un joueur de plus, au premier vingt, le Canadien a été incapable de générer quoi que ce soit en termes de présence dans le territoire des Devils et il n’a pas été en mesure de décocher un seul tir vers Cory Schneider. En fait, ce sont les visiteurs qui ont été les plus actifs avec deux tirs en direction de Carey Price.

Les batailles le long de la rampe

C’est finalement en prolongation que l’impasse a été dénouée, après 1:52 de jeu. Posté le long de la rampe à la gauche du gardien Cory Schneider, Charles Hudon a attiré les trois joueurs des Devils et gagné sa bataille avec Pavel Zacha avant de pousser le disque vers Tomas Plekanec, fin seul dans l’enclave. Plekanec a été patient et il a finalement décoché un tir bas, qui a surpris Schneider entre les jambières. Il s’agissait pour le vétéran tchèque d’un quatrième but cette saison.