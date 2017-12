WINNIPEG — Patrick Kane et Nick Schmaltz ont inscrit un but et une aide chacun, aidant les Blackhawks de Chicago à prolonger leur plus longue série de victoires de la saison grâce à un gain de 5-1 face aux Jets de Winnipeg, jeudi.

Vinnie Hinostroza, Tommy Wingels et Michal Kempny ont aussi touché la cible pour les Blackhawks, qui ont gagné leurs quatre derniers matchs. Corey Crawford a repoussé 27 tirs.

Nikolaj Ehlers a privé Crawford d’un jeu blanc en le déjouant en avantage numérique avec 5:35 à faire en troisième période. Ehlers a marqué dans chacune de ses quatre dernières rencontres.

Les Jets avaient remporté leurs sept matchs précédents au Bell MTS Place.

Connor Hellebuyck a stoppé 25 lancers devant le filet des Jets. Hellebuyck a encaissé un premier revers en temps réglementaire à domicile cette saison (11-1-1).