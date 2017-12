CALGARY — Joonas Donskoi a enfilé le but gagnant tard en troisième période en plus de récolter une mention d’aide et les Sharks de San Jose ont vaincu les Flames de Calgary 3-2, jeudi soir.

Donskoi a profité du retour de lancer de Joe Thornton, alors que le disque était libre devant le filet adverse, pour déjouer Mike Smith.

Chris Tierney et Timo Meier ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance pour les Sharks (17-10-3).

Michael Frolik et Johnny Gaudreau ont sonné la charge du côté des Flames (16-13-3).

Tirant de l’arrière 2-1, les Flames sont revenus à la charge à 7:39 de la troisième période. Garnet Hathaway a glissé la rondelle à Gaudreau suite à une descente en deux contre un, son 13e but de la saison.

Les Sharks avaient pris les devants à mi-chemin en deuxième période, en avantage numérique.

Smith, qui a réalisé 26 arrêts, affiche un dossier de 13-10-3.