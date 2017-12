GLENDALE, Ariz. — Nikita Kucherov a égalé la marque d’Alex Ovechkin en marquant son 22e filet de la saison et le Lightning de Tampa Bay a écrasé les Coyotes de l’Arizona 4-1, jeudi soir.

Il s’agissait de la sixième victoire d’affilée du Lightning.

Vladislav Namestnikov, Brayden Point et Tyler Johnson ont également touché la cible et Andrei Vasilevskiy a bloqué 32 tirs pour permettre au Lightning de récolter sa 31e victoire de la campagne. Après une victoire de 3-0 face aux Blues de St. Louis mardi soir, la troupe de Jon Cooper affiche un dossier de 22-6-2 et 48 points — soit 29 de plus que les Coyotes (7-22-5).

Clayton Keller a été le seul à répliquer du côté des Coyotes. Antti Raanta a réalisé 42 arrêts dans la cinquième défaite de suite des Coyotes. Après avoir commencé la saison avec 21 matchs à l’étranger, les Coyotes amorçaient une séquence de cinq rencontres consécutives à domicile. La troupe de Richard Tocchet disputera huit de ses 10 prochaines rencontres au Gila River Arena.

Namestnikov et Point ont marqué à 41 secondes d’intervalle en première période, afin de donner une avance de 2-0 au Lightning.

Kucherov a porté la marque à 3-0 grâce à un tir voilé, à 6:11 de la deuxième période. Johnson a scellé la victoire en ajoutant un quatrième but à 31 secondes de la troisième période.