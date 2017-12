LAKE PLACID, N.Y. — Les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith ont décroché la médaille de bronze en double à la Coupe du monde de luge de Lake Placid, vendredi.

L’épreuve a été remportée par les Allemands Toni Eggert et Sascha Benecken, qui ont signé leur cinquième triomphe en double cette saison en vertu d’un chrono cumulatif d’une minute et 26,806 secondes. Ils ont du même coup creusé l’écart en tête du classement de la Coupe du monde, et consolidé leur titre de favoris pour l’emporter dans cette épreuve aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février.

Les Autrichiens Peter Penz et Georg Fischler ont grimpé sur la deuxième marche du podium, après avoir concédé 0,634 seconde à Eggert et Benecken. Walker et Snith ont suivi à deux dixièmes de seconde plus loin.

En vérité, la marge entre la première et la deuxième place était plus importante que celle entre la deuxième et la 10e.

Eggert et Benecken dominent le classement général avec 585 points, loin devant leurs compatriotes Tobias Wendl et Tobias Arlt (431). Les Autrichiens Penz et Fischler sont troisièmes à 331, tandis que Snith et Walker occupent le huitième rang à 250 points.

L’épreuve masculine aura lieu plus tard vendredi.