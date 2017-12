ST. CATHARINES, Ont. — Jordan Kyrou a inscrit un but et une aide et il a aidé Équipe Canada junior à vaincre le Danemark 5-2, vendredi, lors d’un match préparatoire.

Hockey Canada devait retrancher cinq joueurs après la rencontre et confirmer la formation de 22 joueurs qui participera au tournoi à compter du 26 décembre, à Buffalo.

Alex Formenton a inscrit l’éventuel but vainqueur en deuxième période, tandis que Boris Katchouk, Brett Howden et Tyler Steenbergen ont aussi touché la cible.

Joachim Blichfeld et Phillip Schultz ont répliqué pour le Danemark.

Colton Point a amorcé la rencontre devant le filet du Canada et a stoppé quatre des cinq tirs dirigés vers lui. Michael DiPietro l’a remplacé à mi-chemin en deuxième période et a repoussé huit tirs.

Du côté du Danemark, Emil Gransoe a accordé deux buts sur 23 tirs lors des 30 premières minutes de jeu. Mads Sogaard a réalisé 27 arrêts.

Le défenseur Dante Fabbro a participé à un premier match préparatoire, lui qui avait manqué les deux défaites contre l’équipe d’étoiles universitaires en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.

Les défenseurs Kale Clague et Conor Timmins, les attaquants Dillon Dubé et Jonah Gajovich, ainsi que le gardien Carter Hart n’ont pas participé au match.

Le Canada disputera ses prochains matchs préparatoires mercredi, à London, et vendredi prochain, à Hamilton, contre la République tchèque et la Suisse.