NEW YORK — Rick Nash a rompu l’égalité avec 3:27 à faire en troisième période et les Rangers de New York ont défait les Kings de Los Angeles 4-2, vendredi.

Chris Kreider, Kevin Hayes et J.T. Miller ont aussi touché la cible pour les Rangers, qui ont signé une deuxième victoire en cinq sorties (2-2-1). Henrik Lundqvist a repoussé 33 tirs.

Sur le but gagnant, Nash a volé la rondelle à un rival près de la ligne rouge, a foncé dans la zone des Kings et a battu le gardien Jonathan Quick pour son neuvième but de la saison.

Miller a ajouté un but d’assurance dans un filet désert avec 54 secondes à faire. Les Rangers ont gagné 11 de leurs 13 derniers matchs à domicile (11-1-1).

Marian Gaborik et Torrey Mitchell ont fourni la réplique des Kings, qui ont encaissé un deuxième revers consécutif après avoir connu une série de huit victoires. Quick a stoppé 24 lancers et Jussi Jokinen a récolté deux aides.

Gaborik disputait un 1000e match dans la LNH.